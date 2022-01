மாஸ் நடிகரே இப்போ என் பாக்கெட்டில்.. ஓவர் பந்தா பண்ணும் இயக்குநர்.. அதகளம் தாங்க முடியலையாம்!

சென்னை: ஹாட்ரிக் வெற்றியை அடிக்கப் போகிறேன் என்கிற வெற்றிப் போதையில் அந்த இளம் இயக்குநர் செட்டில் ஓவர் பந்தா பண்ணி வருகிறாராம்.

தயாரிப்பு தரப்பைக் கூட மதிக்காமல் இயக்குநர் இஷ்டத்துக்கு நடந்து கொள்வதாகவும் ஆட்டிட்யூட் காட்டுவதாகவும் செட்டில் பேசிக் கொள்கின்றனர்.

மேலும், மாஸ் நடிகரே தனது பாக்கெட்டில் இருப்பது போன்ற மாயை உருவாக்கி பந்தா பண்ணி வருவது பலரையும் கடுப்பாக்கி வருவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

Popular director’s over attitude upsets the production company and also he will be late for the sets and delay the post production process.