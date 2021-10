நீயெல்லாம் ஒரு நடிகனா.. டைட்டில் ஹீரோவையே வச்சு செஞ்ச காவிய பட இயக்குநர்.. என்ன காரணம் தெரியுமா?

சென்னை: பிரம்மாண்ட காவிய படத்தை இயக்கி வரும் அந்த பிரபல இயக்குநர் படப்பிடிப்பு தளத்திலே டைட்டில் ஹீரோவை கடுமையாக திட்டி இருப்பது கோடம்பாக்கத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

சாக்லேட் பாயாகவும் ஆக்‌ஷன் ஹீரோவாகவும் நடித்து வந்த அந்த வெற்றி ஹீரோ முதல் முறையாக மல்டி ஹீரோ படத்தில் டைட்டில் ரோலில் நடித்து வருகிறார்.

சைமா விழாவில் 7 விருதுகள்.. தட்டித்தூக்கிய சூரரைப்போற்று டீம்.. குவியும் வாழ்த்துகள்!

ஆனால், கடைசி நேரத்தில் அந்த வெற்றி ஹீரோ செய்த ஒரு செயல் இயக்குநரை ரொம்பவே கடுப்பாக்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Popular Director scolds lead hero in front of the other actors in the epic movie sets for actor getup change for his next movie.