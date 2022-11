நடிப்பே வராத நடிகை.. தலையை பிய்த்துக் கொள்ளும் இயக்குநர்.. ஆளையே மாத்த முடிவாம்?

சென்னை: பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கிறார் என அந்த நடிகையை தொடர்ந்து கோலிவுட் படங்களில் ஒப்பந்தம் செய்து வருகின்றனர்.

அப்படி சமீபத்தில் அந்த நடிகையை புக் செய்து விட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவரிடம் இருந்து ஆக்டிங்கை வாங்குவதற்குள் அந்த இயக்குநர் படாதபாடு பட்டு வருகிறார் என பேச்சுக்கள் லீக் ஆகி உள்ளன.

இந்நிலையில், கடுப்பின் உச்சிக்கே சென்ற இயக்குநர் அதிரடியாக அந்த காரியத்தையே செய்யவும் முடிவெடுத்து விட்டதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

படமே ஓடல.. 35 கோடி.. 40 கோடி என வாய்க்கூசாம கேட்கிறாங்களே.. போட்டி நடிகர்களால் புலம்பும் கோலிவுட்!

English summary

Popular Director upsets and ready to change the Glam doll due to lack of expressions in her upcoming movie talks shocks Industry. Already many trolls against that actress for not doing good expressions in movies.