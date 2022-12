எக்ஸ் ஆபாச நடிகை படத்தை வாங்க யாருமே இல்லையாம்.. கடும் அப்செட்டில் அம்மணி.. இப்படி ஆகிடுச்சே?

சென்னை: முன்னாள் ஆபாச நடிகையாக இருந்து கவர்ச்சி நடிகையாக மாறிய அந்த பிரபல நடிகையின் புதிய படத்தை வாங்க யாருமே ஆர்வம் காட்டவில்லை என பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

எப்படியாவது இந்த ஆண்டே ரிலீஸ் செய்து விட வேண்டும் என பல திட்டங்கள் போட்டு பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியை எல்லாம் நடத்தியும் எந்த பயனும் இல்லை என்கின்றனர்.

இந்த படத்தை அவர் ரொம்பவே எதிர்பார்த்த நிலையில், என்ன இப்படி ஆகிப் போச்சே என அந்த நடிகை கடும் அப்செட் அடைந்துள்ளாராம்.

English summary

Popular Glam Queen suffered due to no one ready to buy her movie. She expected a lot about her upcoming film but, all went to vein after many distributors not willing to buy her movie.