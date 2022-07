பைசா அதிகம் வருது.. பஞ்சாயத்து பண்ணி ரிலீஸை தள்ளி வைத்த வாரிசு.. ஷாக்கான படக்குழு!

சென்னை: மீண்டும் பழையபடி பல முன்னணி நடிகர்கள் படங்களை வாங்கி வியாபாரத்தை ஜோராக நடத்தி வருகிறார் அந்த வாரிசு.

எந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகணும்னு என்பதை முடிவு செய்வதே அவர் தான் என்கின்றனர். இந்நிலையில், 'வி' நடிகர் படத்தின் வெளியீட்டுக்கு வேட்டு வைத்து விட்டதாக அந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் ஒரே புலம்பித் தள்ளி வருகின்றனர்.

ஆனால், அனைத்தையும் சுமூகமாக பேசி பஞ்சாயத்தை முடித்து வைத்திருக்கிறாராம் அந்த வாரிசு.

English summary

Popular Hero movie will get postponed due to big bollywood movie will release on same banner on same date creates problem in distribution side buzz trending in Cinema Industry.