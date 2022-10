அந்த பிரைட் நடிகரின் படமும் அனிமேஷன் தானா? திடீரென எழுந்த கேள்வி.. உண்மை என்ன தெரியுமா?

சென்னை: பிரம்மாண்ட அறிவிப்புடன் 3டி படங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு பின்னர் அது குழந்தைகளுக்கான அனிமேஷன் திரைப்படமாக வருவதும் ரசிகர்களை ஏமாற்றுவதும் தொடர்கதையாக மாறி உள்ளன.

சமீபத்தில் பக்கத்து ஸ்டேட் நடிகரின் படம் அதே போல பில்டப் செய்யப்பட்டு தற்போது இதை ஒட்ட வைக்கத்தான் இத்தனை நாளா? என தூள் பாட்டி போல நெட்டிசன்கள் எட்டி உதைத்து செல்லும் நிலை உருவாகி உள்ளது.

இந்நிலையில், பிரைட் நடிகரின் பிரம்மாண்ட 3டி படமும் இதே போன்ற அனிமேஷன் படம் தான் என சிலர் கொளுத்திப் போட்டுள்ளனர்.

விக்ரம் வெற்றியின் மூலம் அறுவடை முயற்சி.. 3டி -டால்பி தொழில்நுட்பத்தில் வெளியாகும் கமல் படம்!

English summary

Popular Kollywood actor 3d film also a animation film buzz spreading like a wild fire in social media. Some distributors directly approach the movie team regarding that and get the answer from the team.