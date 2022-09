கட் அவுட்டும் வைப்பேன்.. தலையில் குட்டவும் செய்வேன்.. விருது இயக்குநரை எச்சரித்த தயாரிப்பாளர்!

சென்னை: விருது வாங்குறதுக்கு படம் பண்றேன்னு ஏற்கனவே ஒரு தயாரிப்பாளரை கடனாளியாக மாற்றி விட்டார் அந்த இயக்குநர்.

ஒரு கதையை ஆரம்பித்து அதை வழவழன்னு இழுத்து விட்ட இயக்குநர் தயாரிப்பாளரை சமாளிக்க சீக்வெல் கதையை சொல்லி மடக்கியதில் இருந்தே இயக்குநர் மீது அந்த தயாரிப்பாளருக்கு பெருங்கோபம்.

இந்நிலையில், இந்த இயக்குநருக்காக படம் பண்ண பல ஆண்டுகளாக காத்திருக்கும் தயாரிப்பாளர் இயக்குநரை கடுமையாக மிரட்டியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

வந்தியத்தேவனாக நடிக்க ஆசைப்பட்டேன்..பொன்னியின் செல்வன் இசைவெளியீட்டு விழாவில் கமல் பேச்சு!

English summary

Popular Producer indirectly threaten Award Director to speedup his work. Directors taking too much time to making a film upsets the producer. He waiting for him for a long time to start his own movie.