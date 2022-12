ஆளவிடுடா சாமி.. காப்பி இயக்குநரை கழட்டி விட்ட தயாரிப்பு நிறுவனம்.. உடைச்ச ஃபர்னிச்சரே போதுமாம்!

சென்னை: ஹிட் படங்களை அப்படியே காப்பி அடித்து கதாபாத்திரங்களின் பெயர்களை மாற்றி புதிய படம் என பாலிஷ் போட்டு கொடுத்து ஊரை ஏமாற்றி வருகிறார் அந்த இயக்குநர் என தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் முன் வைக்கப்பட்டாலும், அந்த இயக்குநருக்கு பல முன்னணி நடிகர்கள் பட வாய்ப்புகளாக தூக்கிக் கொடுத்து வருகின்றனர்.

அந்த இயக்குநர் எடுத்த படங்கள் எல்லாமே தயாரிப்பாளர்களை பெரிதளவில் காலி செய்து விட்டதாகவும் ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் உலா வருகின்றன.

இந்நிலையில், கடைசியாக அந்த இயக்குநரிடம் தலையை கொடுத்து தலைமறைவான அந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் அடுத்த படத்தை தயாரிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்த நிலையில், ஆளவிடுடா சாமி என எஸ்கேப் ஆகி விட்டதாம்.

நீங்களா ஒண்ணு நினைச்சி தியேட்டருக்கு வராதீங்க.. திடீரென முன் ஜாமின் வாங்கும் துணிவு இயக்குநர்!

English summary

Popular Production house says Big No to Copy Director due to some reasons shocks Kollywood. But, Another one big production ready to do the movie with that director for Mass hero reference.