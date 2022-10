போட்டி தான் பெருசா இருக்கு.. இண்டஸ்ட்ரி மேல அந்த ரெண்டு பேருக்குமே அக்கறை இல்லை.. விளாசிய பிரபலம்!

சென்னை: மற்ற மொழிகளில் எல்லாம் பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் போட்டியே இல்லாமல் வெளியாகி ரசிகர்களின் உதவியோடு பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஹிட் அடித்து வருகிறது.

ஆனால், இங்கே மட்டும் இன்னமும் ரசிகர்கள் சண்டையை மூட்டி குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அந்த இரு பெரிய நடிகர்கள் என தியேட்டர் உரிமையாளர் ஒருவர் கடுமையாக சாடி உள்ளார்.

ஒரே நாளில் அந்த இரு உச்ச நடிகர்களின் படங்களும் வெளியானால், ஏகப்பட்ட இழப்பீடு நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குத் தான் ஏற்படும் என்றும் தனது கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஜிபி முத்து நாரதர் வேலை பாக்குறாரு..அவர பாத்தாலே கண்டாகுது..பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோ!

English summary

Popular Theater Owner upset over Top Actors Festival clash. He told both the actors think well and plans to avoid the upcoming clash for the Industry buzz trending in Kollywood.