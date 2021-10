மாஸ் நடிகருக்கு மறைமுகமாக தூண்டில் போட்ட விருது நடிகை.. எங்கேயோ இடிக்குதே?

சென்னை: மாஸ் நடிகருடன் எப்படியாவது மீண்டும் ஜோடி போட்டு நடிக்க வேண்டும் என்கிற வெறியுடன் இருக்கும் அந்த விருது நடிகை அவருக்கு மறைமுக தூண்டில் போட்டிருப்பதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

மாஸ் நடிகரின் அடுத்த படம் குறித்த பரபரப்பு தகவல்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வெளியாகி ரசிகர்களை திக்குமுக்காட செய்துள்ளது.

ரூ.100 கோடி வசூலை கடந்த முதல் தமிழ் படம்...எந்திரனுக்கு வயது 11

இந்நிலையில், விருது நடிகை ஏன் வான்டட்டா இப்படியொரு விஷயத்தை மாஸ் நடிகருக்காக செய்திருக்கிறார்? என்கிற கேள்வியும் கோலிவுட்டில் பற்றி எரிகிறது.

Real reason behind the choice of Mass actor next movie buzz circulates in cinema circle. Award actress name is on the cards for Mass actor’s next project.