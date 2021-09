நம்பர் நடிகைக்கு பாடிகார்டா இருந்து தொழிலையே மறந்துட்டாராம் இயக்குநர்.. என்ன இப்படி ஆகிடுச்சே?

சென்னை: ரவுடி இயக்குநர் தனது காதலியை வைத்து புதிதாக இயக்கி வரும் காதல் படம் படு சொதப்பலாக உருவாகி வருவதாக கோடம்பாக்கத்தில் பெரும் பேச்சு அடிபட்டு வருகிறது.

நம்பர் நடிகையும் ரவுடி இயக்குநரும் பல யுகங்களாக காதலித்து வரும் நிலையில், திருமணத்தை மட்டும் தள்ளிப் போட்டுக் கொண்டே வருகின்றனர்.

வாவ்.. அந்த ஹாலிவுட் படம் தமிழ்லேயும் ரிலீஸ் ஆகுதாம்.. அசத்தல் தகவல்!

இந்நிலையில், இருவரும் இணைந்து மீண்டும் பணியாற்றும் படத்திற்கு ஒரு பெரிய சிக்கல் உருவாகி இருக்கிறதாம்.

English summary

Rowdy director stucks in a big trouble for making his own movie. He done so many changes in scenes after taking the shots with popular actors will ruin his cinema career.