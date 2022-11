திடீரென பெரிய படங்களில் கமிட் ஆகும் நடிகர்.. எல்லாத்துக்கும் காரணம் இரண்டாவது மனைவி தானா?

சென்னை: நல்ல கதைகளை தேர்வு செய்து நடித்து வந்தாலும், அந்த நடிகர் பெரிதாக சோபிக்கவே இல்லை. பெரிய படங்களும் கிடைக்காமல் லோ பட்ஜெட் படங்களிலேயே நடித்து வந்தார்.

ஆனால், முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்து விட்டு இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்ட அந்த நடிகருக்கு பெரிய பட வாய்ப்புகள் வரிசை கட்டி வருகின்றன.

இதில் வெறும் அதிர்ஷ்டம் மட்டும் இல்லை என்றும் இரண்டாவது மனைவியின் கைங்கரியமும் நிறையவே உள்ளதாக கிசுகிசுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

Second Wife helps to Popular Actor gets more Big Movies recently talks circulates in Kollywood circle. That actor also changes his behaviour and few policies to get new projects.