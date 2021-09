அக்காவை போலவே கிளாமர் ரூட்டில் பயணிக்கும் தங்கை.. எவ்வளவு அத்துமீறியும் அது மட்டும் நடக்கலையே!

சென்னை: ரியாலிட்டி ஷோ மூலம் பிரபலமான அக்காவை போலவே கிளாமர் போட்டோஷூட் நடத்தி தங்கையும் பிரபலமாக துடித்து வருகிறார்.

ஆனால், அக்கா நடிகை டிரெண்டானது போல தங்கை டிரெண்டாகவே இல்லாததால் மிகப்பெரிய அப்செட்டில் உள்ளாராம்.

அனபெல் சேதுபதி படத்தில் அப்பாவை நடிக்க வைக்க தயக்கம் ... காரணம் இது தான்

மேலும், இளம் நடிகர்கள் கூட தன்னை படங்களில் ஒப்பந்தம் செய்ய யோசித்து வருவதால் தொடர்ந்து சோலோ குயினாகவே நடிக்கும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளாராம் தங்கை நடிகை.

English summary

Sister actress is in a huge upset as she is not as trendy as her sister. So she has decided to get glamourous photoshoot tips from her elder Sister who achieved fame over reality show.