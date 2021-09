ஹாலிவுட்டுக்கே அடிபோடும் சமத்து நடிகை.. எந்த எல்லைக்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல ரெடியாம்!

சென்னை: சர்ச்சையை கிளப்பிய அந்த வெப் தொடர் சமீபத்தில் ஆங்கிலத்திலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானது.

ஏற்கனவே அந்த வெப் தொடர் மூலமாக பாலிவுட் ரசிகர்களை பெரிதளவில் கவர்ந்து விட்ட நடிகைக்கு பாலிவுட்டிலும் பல வாய்ப்புகள் குவியத் தொடங்கி இருக்காம்.

இந்நிலையில், பாலிவுட் மட்டுமின்றி சில பாலிவுட் நடிகைகளை போலவே ஹாலிவுட்டுக்கு செல்லும் திட்டத்தையும் போட்டு வருவதாக சில தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

South Indian actress has some Hollywood plans in her bucket list and also she do her moves to achieve a special big project soon.