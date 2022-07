ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான்.. அதுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் தந்த உச்ச நடிகர்.. டக்குன்னு ரெடியான ஸ்க்ரிப்ட்!

சென்னை: நல்ல கதை யோசிக்கிறேன், சீன் யோசிக்கிறேன் என அந்த ட்ரோல் படத்தைக் கொடுத்த காமெடி இயக்குநருக்கு உச்ச நடிகர் கொடுத்த ஃபுல் ஃப்ரீடம் காரணமாக அதிரடியாக ஸ்க்ரிப்ட் பணிகள் முடிந்து விட்டதாம்.

காலம் பொன் போன்றது என்பதை நன்கு அறிந்தவர் அந்த உச்ச நட்சத்திரம். ஆனால், ஜாலியாக நண்பர்களுடன் லூட்டி அடிப்பதையே வேலையாக பார்த்துக் கொண்டு படம் இயக்கி வரும் அந்த இயக்குநர் மேலும், கால தாமதம் செய்வதை அறிந்து திடீரென அவரை கூப்பிட்டு அந்த விஷயத்தை சொல்ல, அதிரடியாக ஸ்க்ரிப்ட் வொர்க்கை முடித்து விட்டாராம்.

கூடிய விரைவிலேயே படப்பிடிப்பையும் ஆரம்பிக்கும் பணிகளையும் உச்ச நடிகரே இந்த முறை தீவிரம் காட்டி செயல்பட்டு வருவதாக கூறுகின்றனர்.

English summary

Star actor allows Comedy Director to copy some scenes from blockbuster movies and makes urge to completes the script as soon as possible. After that director completed the script within a week and ready to go for shoot soon.