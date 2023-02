ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள்.. நட்பு ரீதியாக வந்து போறாங்களாம்.. உச்ச நடிகர் படத்தை எதிர்பார்க்கலாமா?

சென்னை: பாஸ் நடிகருடனான போட்டி காரணமாக உச்ச நடிகர் படமே பிரம்மாண்டமாக பான் இந்தியா படமாக உருவாகி வருவதாக அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியாகி வந்த நிலையில், உள்ளே விசாரித்துப் பார்த்தால் மற்ற நடிகர்களுக்கு எல்லாம் கால்ஷீட் அதிகமாக இல்லை என்றும் வாம்மா மின்னல் என வந்து போவார்கள் என்றும் பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

காமெடி இயக்குநராக வலம் வந்த அந்த இயக்குநரை கலாய்த்தே தற்போது சீரியஸ் இயக்குநராக மாற்றி விட்டனர்.

ஆனால், அடுத்த பெரிய காமெடியையே இயக்குநர் பண்ண காத்திருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி பலரையும் ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

டாப் நடிகர் மீது கடும் கோபத்தில் நம்பர் நடிகை.. எல்லாத்துக்கும் அந்த பிரச்சனை தான் காரணமா?

English summary

Star actor movie didn't contains a strong characters for other big stars buzz trending in Cinema Industry. Directors also got tensed over several big actors involvement in his movie.