பாக்ஸ் ஆபிஸ் போட்டி.. இயக்குநரை பெரிய ரிஸ்கில் இழுத்து விட்ட உச்ச நடிகர்.. தப்பிப்பாரா?

சென்னை: டிவி நடிகர்கள் இருந்தாலே போதும் நல்ல படத்தை கொடுத்து கல்லா கட்டிவிடுவேன் என்கிற தைரியத்தில் குறைவான ஆட்களுடன் களமிறங்கிய அந்த இளம் இயக்குநரை பெரிய அளவிலான படமாக இதை மாற்றுங்க என திடீரென உச்ச நடிகர் டோட்டலாக மாற்றி இருப்பதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

பல ஆண்டுகளாக உச்ச நடிகருக்கு போட்டி இல்லாமல் இருந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு பழைய நண்பர் பெரிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஹிட் கொடுத்தது நடிகரை மீண்டும் வசூல் போட்டிக்குள் இழுத்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இந்த படமே பான் இந்தியா படமாக மாறும் அளவுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு என நினைத்து பெரிய ரிஸ்க்கை இயக்குநர் தலைமீது நடிகர் கட்டி விட்டார் என பரபரப்பாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

English summary

Star actor wants to win the box office clash between his real competitor is the real reason behind the normal movie turned to be a Pan India movie with multi starrer talks circulating inside the Industry.