அந்த மாதிரி ரோல் மட்டுமே கொடுக்குறாங்க.. ஷூட்டிங்கில் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க.. புலம்பும் நடிகை!

சென்னை: கவர்ச்சி நடிகையாக நடித்து வரும் அந்த துணை நடிகைக்கு தொடர்ந்து மோசமான கதாபாத்திரங்களும் படுக்கையறை காட்சிகளுமே கொடுக்கப்பட்டு வருவதாக புலம்பித் தள்ளி உள்ளாராம்.

கவர்ச்சியான உடலமைப்பைக் கொண்டு சினிமாவில் நடிக்க வந்த துணை நடிகைக்கு பட வாய்ப்புகள் என்பது எப்போதாவது தான் கிடைக்கிறது.

ஆனால், அதிலும், நல்ல கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை என்று தனது தோழியிடம் தனது குறைகளை கூறிய தகவல் அப்படியே கோடம்பாக்கத்தில் தற்போது காத்துவாக்குல கசிந்து வருகிறது.

A supporting actress is upset because she keeps getting bad roles in movies, and she avoids several films for this reason according to buzz in the industry.