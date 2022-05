பங்கமாக கலாய்த்த நண்பர்கள்.. அப்செட்டான நடிகை.. இயக்குநர் மேல கொலை காண்டுல இருக்காராம்!

சென்னை: சமீபத்தில் வந்த அந்த நடிகையின் பேய் டீசரில் நடிகையை பார்த்தால் பயம் வராமல் சிரிப்பு தான் வருகிறது என அவரது நண்பர்களே ஒரே ஓட்டாக ஓட்ட ஆரம்பித்தது நடிகையை ரொம்பவே அப்செட் ஆக்கி உள்ளதாம்.

மேலும், அந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்களுக்கு மட்டும் தான் உங்களை புக் பண்றாங்களே ஏன்? என்றும் நீங்களும் ஓகே சொல்லி நடிக்கிறீங்களே என படு மோசமாக ட்ரோல் செய்துள்ளனர் சில நெட்டிசன்கள்.

படத்தில் நடிகை நடித்த சிறந்த காட்சிகளில் ஒரு சில சாம்பிள் கூட டீசரில் இல்லாமல், மோசமான மேக்கப்பில் வரும் பேய் பொம்மை போல இருப்பதை மட்டுமே இயக்குநர் காட்டியதால் அவர் மீது கொலை காண்டுல இருக்காராம் அந்த நடிகை.

English summary

Talented actress upset over her recent teaser trolled by some of her own friends and netizens due to her look and acting in the teaser cut.