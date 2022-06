படப்பிடிப்பு முக்கியமல்ல பார்ட்டி தான் முக்கியம்.. நடிகைகளுடன் உல்லாசமாக இருக்கும் உயரமான நடிகர்!

சென்னை: சினிமாவுக்கு நாம சின்சியராக இல்லை என்றால், சினிமா நமக்கு சின்சியராக இருக்காது என்பதற்கு ஏகப்பட்ட நடிகர்கள் ஆள் அட்ரஸே தெரியாமல் காணாமல் போனதில் இருந்தே அறிந்து கொள்ள முடியும்.

சமீப காலமாக அந்த உயரமான நடிகர் நடிக்கும் படங்கள் எல்லாம் பார்க்கவே சகிக்காமல் படு தோல்வியை சந்தித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், முறையாக படப்பிடிப்புக்கும் செல்லாமல் நடிகைகளுடன் பிரைவேட் பார்ட்டி செய்து வருகிறார் என ஏகப்பட்ட புகார்கள் கிளம்பி உள்ளன.

English summary

Tall actor avoids film shooting and enjoy private party with actress shocks Producers and Director. His last few films also went flops due to these reasons.