பணத்துக்காக மட்டும் தான் நடிக்கிறேனா... பாலிவுட் போனது இப்படித்தானா..? ஒல்லி நடிகையின் அடடே விளக்கம்

சென்னை: கோலிவுட்டில் அறிமுகமாகி டோலிவுட், பாலிவுட் பக்கம் சென்று பிரபலமானவர் ஒல்லியான நடிகை.

பிரம்மாண்டமான பட்ஜெட்டில் உருவாகும் படங்களில் மட்டுமே ஒல்லியான நடிகை நடித்து வருகிறார்.

ஆனால், ஒல்லியான நடிகையின் படங்கள் எதுவுமே ஹிட் ஆகாமல் படுதோல்வியடைகின்றன.

இதனால் கதையை கேட்காமல் பணத்துக்காக மட்டுமே நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் படங்களில் நடித்து வருவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

A leading actress in Tamil and Telugu was criticized for acting for money. Olli Nadigai has explained about this. She said that the story is important.