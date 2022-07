அதுவும் இல்லை.. இதுவும் இல்லையா.. நம்பர் நடிகையின் பல கோடி கனவு என்ன இப்படி ஆகிடுச்சே?

சென்னை: பரம சீக்ரெட்டாக திருமணத்தை நடத்திய நிலையில், பல கோடிக்கு அந்த பெரிய நிறுவனத்துக்கு விற்கப் போவதாக சொன்னதெல்லாம் என்ன ஆனது என்கிற கேள்வி கோடம்பாக்கத்தில் பெரும் புகைச்சலாக கிளம்பி உள்ளது.

நம்பர் நடிகைக்கும் அவரது கடைசி காதலருக்கும் சமீபத்தில் திருமணம் ஊரே பிரம்மித்துப் பார்க்கும் அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

ஒரு புகைப்படத்தைக் கூட வெளியிடாமல் பொத்தி பாதுகாத்து வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்திற்கும் என்ன ஆனது என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இசையமைப்பாளரை திட்டி எழுதிய காதல் பாடல் ஹிட் ஆனது... யுகபாரதியின் சீக்ரெட்

English summary

There is no OTT streaming for Popular actress marriage buzz circulates after her marriage photos are out now after a month of marriage date without any prior OTT announcement.