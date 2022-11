நடிப்புக்கு ஓய்வெல்லாம் சும்மா பித்தலாட்டமாம்.. அடுத்த திருமணத்துக்கு தயாராகி விட்டாராம் அந்த நடிகர்

மும்பை: ஆண்டுக்கு அத்தனை தோல்வி படங்கள் கொடுத்தாலும், அடுத்தடுத்த படங்களில் அந்த குமார் நடிகர் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரே ஒரு படம் ஓடாத நிலையில், பாக்ஸ் ஆபிஸ் நடிகர் திடீரென ஓய்வு அறிவிப்பை வெளியிட்டதற்கு பின்னணியில் பெரிய பிளானே இருக்கு என பேச்சுக்கள் கிளம்பி வருகின்றன.

உலக சினிமாவையே தனது நடிப்பால் திரும்பி பார்க்க வைத்த அந்த நடிகர் ஏன் அதற்குள் இப்படியொரு முடிவை எடுத்தார் என திரையுலகிலேயே பலரும் குழம்பிப் போய் இருக்கும் நிலையில், அடுத்த திருமணத்தை சைலன்ட்டாக அந்த நடிகர் செய்யப் போகிறார் என்று பரபரப்பு பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

ஏற்கனவே நடிகை ஒருவருடன் நெருக்கமாக இருந்து வருகிறார் அந்த நடிகர் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், விரைவிலேயே திருமண அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

என்னாது கீர்த்தி சுரேஷுக்கு திருமணமா? டாப் நடிகைகளுடன் கேர்ள்ஸ் நைட் பார்ட்டி கொண்டாடி இருக்காரே!

English summary

Top Actor announces retirement only for his next marriage plans talks leaked in closed circles shocks his fans and media friends. He recently divorced his wife and ready for an another marriage.