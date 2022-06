இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஆணி.. அப்படியே தூக்கிடுங்க.. இயக்குநருக்கு டாப் நடிகர் திடீர் அட்வைஸ்!

சென்னை: அடுத்த படத்தில் எப்படியாவது தன்னுடைய பலத்தை காட்ட வேண்டும் என நினைத்த இயக்குநர், நெகட்டிவ் ரோல் கொடுத்தால் தான் டாப் நடிகர் படம் ஓடும் என நினைத்துக் கொண்டு அவருக்கு அப்படியொரு மிரட்டலான கதாபாத்திரத்தை ரெடி செய்து சம்மதமும் வாங்கி விட்டார்.

சமீபத்தில் வேர்ல்ட் நடிகர் டிரைலரில் கெட்ட வார்த்தை பேசியதை பார்த்து ரசிகர்கள் அனைவரும் ஃபயர் விடுவதை நோட் செய்த அந்த இயக்குநர் அப்படியே தனது ஸ்க்ரிப்ட் பேப்பரிலும் இஷ்டத்துக்கு ஆபாச வசனங்களை அள்ளித் தெளித்து இருந்தாராம்.

அதை பார்த்த டாப் நடிகர் இயக்குநரை அழைத்து இதையெல்லாம் தூக்கிடுங்க தேவையில்லாத ஆணின்னு சொல்லி பயங்கரமாக நோஸ் கட் செய்துள்ளதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

English summary

Top actor avoids cuss words from his upcoming movie due to these reasons and he also advised his movie director to change with some other ideology buzz going on industry.