அனைத்து பாலிசியையும் மாற்றிய டாப் நடிகர்.. இந்த முறை பெரியளவில் புரமோஷன் பண்ண முடிவாம்!

சென்னை: தனக்கு என்ன தோன்றியதோ அது தான் சரியென இதுவரை நினைத்து வந்த அந்த நடிகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி மாற்றியிருக்கிறாராம் அந்த இயக்குநர்.

நடிகரின் பேச்சைக் கேட்டு இரண்டு படங்கள் சொதப்பிய நிலையில், இந்த முறை அந்த தப்பு பண்ண வேண்டாம், இதில் பலரது வாழ்க்கை அடங்கி இருக்கு என்பதை நடிகர் நன்றாகவே புரிந்து கொண்டாராம்.

பல இடங்களுக்கு சுற்ற ஆரம்பித்ததும் அவருக்கு ஏகப்பட்ட ஞானங்கள் உதயமான நிலையில், அடுத்த படத்துகு புரமொஷன் செய்யவும் ஓகே சொல்லி விட்டாராம்.

காதல் விவகாரம்..பறிபோன படவாய்ப்பு.. தலையில் மண்ணை வாரிப்போட்டுக் கொண்ட நடிகை!

English summary

Top actor changes his old policies and gives green signal to big promotions and ready to participate in few promotions for his upcoming movie also makes industry people into a great joy.