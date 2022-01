என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை.. ரசிகர்களுக்காக பண்ணலாம்.. க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்த டாப் நடிகர்?

சென்னை: இப்போ படத்தை ரிலீஸ் செய்தாலும் நிச்சயம் வசூல் பெரிதளவில் பாதிக்கும் என தயாரிப்பு தரப்பு சொன்ன நிலையில், என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை ரசிகர்களுக்காக படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம் என டாப் நடிகர் க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்து விட்டதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

கொடிய நோய் பரவல் காரணமாக மற்ற பெரிய படங்கள் எல்லாம் தியேட்டர் ரிலீஸை தள்ளி வைத்து வருகின்றன.

ஆனால், ரசிகர்கள் நீண்ட காலம் காத்திருந்து விட்டனர் என்றும் இதை விட்டால் பின்னர் ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் போனாலும் போகும் என்பதற்காக இப்படியொரு முடிவை டாப் நடிகர் எடுத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

