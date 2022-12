அந்த மூணும் புஷ் ஆகிடுச்சு.. அதுக்கு க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்த டாப் நடிகர்.. லேசா ஆரம்பித்த பயம்?

சென்னை: மாஸ் நடிகருடன் இந்த முறை போட்டி வைத்துக் கொள்ளலாம் என விநியோகஸ்தர்கள் சொல்ல தயாரிப்பாளரும் டாப் நடிகரும் தலையை ஆட்டி விட்டனர். ஆனால், கிளைமேக்ஸ் நெருங்க நெருங்க லேசாக பயம் தொற்றிக் கொண்டு இருப்பதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

ஏற்கனவே அந்த இயக்குநர் இயக்கத்தில் டாப் நடிகர் நடித்த இரு படங்களும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக பெரிதாக சொல்லிக் கொள்ளும் அளவுக்கு சாதனை படைக்கவில்லை.

சமீபத்தில் வெளியான படம் தொடர்பான அப்டேட்கள் அனைத்துமே ரெக்கார்டு எதையுமே செய்ய முடியாத நிலையில், அந்த விஷயத்துக்கு டாப் நடிகர் க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்துள்ளதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

போட்டியால் செம கோபத்தில் இருக்கிறாராம் மாஸ் நடிகர்.. அதனால் தான் அவரை கண்டுக்கவே இல்லையாம்!

English summary

Top actor gives permission to big level promotion for his upcoming movie buzz trending inside the industry. Top actor and Mass actor will ready to face the extreme clash next year.