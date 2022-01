எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அந்த இசையமைப்பாளரிடம் சரக்கு இல்லையா? ஒரேயடியாக ஓரங்கட்டிய பவர் இயக்குநர்!

சென்னை: டாப் நடிகரின் பவர் படத்தை இயக்கிய அந்த திறமையான இயக்குநர் தொடர்ந்து இரு படங்களுக்கும் அதே இசையமைப்பாளரை பயன்படுத்தி வந்த நிலையில், இயக்குநர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இசை இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இரண்டாவது படத்திலேயே சில இடங்களில் வேறு ஒரு இசையமைப்பாளரை துணைக்கு கொண்டு தான் மியூசிக்கையே முடித்தி இருக்கிறாராம் பவர் இயக்குநர்.

அதுமட்டுமின்றி இனிமேல் அவருடன் இணைந்து பணியாற்ற போவது இல்லை என்கிற முடிவுக்கும் வந்த் விட்டதாக கோடம்பாக்கத்தில் பேசிக் கொள்கின்றனர்.

Top actor movie director will replace the heir music director for his next because of some issues happened between them.