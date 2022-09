அங்க பிசினஸ் அனல் பறக்குது.. நம்ம படத்தை வாங்க ஒருத்தனும் வர மாட்றானே.. புலம்பும் தயாரிப்பாளர்!

சென்னை: மாஸ் நடிகரின் படத்திற்கு மொத்த பிசினஸும் நடைபெற்று வரும் நிலையில், டாப் நடிகரின் படத்தின் பிசினஸ் இன்னும் பிள்ளையார் சுழியே போடவில்லையே என தயாரிப்பாளர் அப்செட் ஆகி உள்ளாராம்.

பண்டிகை தேதியை குறிவைத்து சொன்ன நேரத்தில் படத்தை வெளியிட அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் ஜெட் வேகத்தில் மாஸ் நடிகரின் படக்குழு செய்து வருகிறது.

ஆனால், படத்தை எடுக்கவே ஃபைனான்ஸ் கிடைக்காமல் டாப் நடிகரின் படம் தள்ளாடுது என ஏகப்பட்ட ட்ரோல்கள் கிளம்பி உள்ள நிலையில், ஏதாவது பிசினஸ் நடந்தால் கூட கடைசி போர்ஷனை முடித்து விடலாமே என தயாரிப்பாளர் புலம்பி வருகிறாராம்.

English summary

Top actor upcoming movie producer upsets over movie business and shooting not completed due to lack of finance. Top Actor's Director also feels for his movie gets delayed each and every time.