கிளைமேக்ஸ் சுத்தமா புடிக்கல.. நல்லா டைம் எடுத்து எழுதுங்க.. கடுப்பில் கிளம்பினாரா டாப் நடிகர்?

சென்னை: நம்பர் நடிகை உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் திருமணத்துக்கு கூட வர முடியாமல் டபுள் கால்ஷீட் போட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த மனுஷன் திடீரென படப்பிடிப்பை அதிரடியாக நிறுத்த இயக்குநர் பண்ண வேலை தான் காரணம் என பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

போன தடவையே ஹாலிவுட் லெவல் படம் சாருன்னு அளந்து விட்டு பல ஹாலிவுட் படங்களின் காட்சிகளை காப்பி அடித்து வைத்திருந்தார் அந்த இயக்குநர்.

இந்நிலையில், இந்த முறை அந்த தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் கிளைமேக்ஸ் காட்சியிலேயே மிகப்பெரிய தில்லாலங்கடி வேலை பார்த்திருப்பது நடிகருக்கு தெரிந்து விட்டதாம்.

English summary

Top actor upset over Director's Climax and it makes way for his long trip buzz circulates in social media. Director's decision leads for the movie's postponed also.