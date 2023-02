எதுவுமே வொர்க்கவுட் ஆகல.. கடும் விரக்தியில் டாப் நடிகர்.. மீண்டும் பயணம் தான் போல?

சென்னை: ஒரு பக்கம் தயாரிப்பு தரப்பு கொடுக்கும் பிரஷர், மறுபக்கம் கழட்டி விடப்பட்ட இயக்குநர் கொடுக்கும் பிரஷர் என சமீப காலமாக செம டென்ஷனில் இருக்கிறாராம் டாப் நடிகர்.

இளம் இயக்குநர்களை நம்பி மாஸ் நடிகர் படம் கொடுத்து ஹிட் அடிப்பதை போலவே நாமும் செய்யலாம் என நினைத்த நடிகருக்கு கடந்த சில படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை கொடுக்கவில்லை.

சமீபத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் வெளியான படமும் மாஸ் நடிகர் படத்தை பீட் செய்ய முடியவில்லையே என்பதால் அடுத்த படத்தை பார்த்து பார்த்து செய்ய பல சிக்கல்களை நடிகர் சந்தித்து வருகிறாராம்.

நிரூப் வேண்டாம் என்று சொல்லியும் பிரஷர் கொடுத்த பிரியங்கா, அபிஷேக்.. கடுப்பான இமான் அண்ணாச்சி!

English summary

Top Actor upset over Production House final arrangements for his next movie talks going on inside the Kollywood Industry shocks everyone. Actor also wants to fulfill his tour dream soon.