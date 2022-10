என்ன டாப் நடிகர் இப்படி பண்ணிட்டாரே.. அந்த சீன் மட்டுமில்ல.. ஏகப்பட்ட காட்சிகளும் டூப் தானாம்!

சென்னை: இதுவரை பல படங்களின் காட்சிகள் லீக் ஆன நிலையில், பதறாமல் இருந்த அந்த படக்குழு இந்த முறை மட்டும் அப்படி பதற காரணமே டூப் போட்டு நடித்த காட்சி அம்பலம் ஆனது தெரிந்து விட்டதால் தான் என்கின்றனர்.

இதில் கொடுமை என்னவென்றால், அந்தவொரு காட்சி மட்டுமின்றி படத்தில் ஏகப்பட்ட காட்சிகள் டூப் போட்டுத்தான் எடுக்கப்பட்டு இருப்பதாக பேச்சுக்கள் புகையத் தொடங்கி உள்ளன.

டாப் நடிகர் முந்தைய படத்திற்கு செய்ததை போலவே பல காட்சிகளை இப்போதும் டூப் போட்டு உங்க வசதிக்கு எடுத்துக்கோங்க என இயக்குநரிடம் சொல்லி விட்டாராம்.

English summary

Top actor use body double for many more scenes in his upcoming movie details leaked in Industry shocks the director. His upcoming movie contains heavy high octane stunt scenes and it will blow the audience at the theaters after the release.