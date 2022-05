அதையெல்லாம் தூக்கிட்டு என்கிட்ட வராத.. அந்த இயக்குநரை எச்சரித்த டாப் நடிகர்.. என்ன ஆகப் போகுதோ?

சென்னை: டாப் நடிகரின் அடுத்த படத்தை இயக்கப் போகும் அந்த காதல் இயக்குநர் ஏகப்பட்ட மசாலாக்களையும் மாஸ் காட்சிகளையும் தூவிய நிலையில், கதையை படித்துப் பார்த்து கடுப்பாகி உள்ளாராம் டாப் நடிகர்.

காதலியின் தயவால் இத்தனை பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்தும் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் அந்த நடிகருக்கு போய் அப்படிப்பட்ட காட்சிகளை எல்லாம் வைத்தால், இப்படித்தான் வாங்கிக் கட்டிக் கொள்வார் என பரபரப்பாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

என்ன ஆனாலும், தனக்கு அப்படிப்பட்ட காட்சிகள் கொஞ்சம் கூட செட் ஆகாது வேண்டாம் என சொல்லி விட்டாராம்.

கிசுகிசு எல்லாம் ஒரு மேட்டரா?… விட்டுத்தள்ளுங்க…மனம் திறந்த வாணி போஜன்!

English summary

Top actor warns his next movie director for inserting some political scenes. He advised him to change all the portions and make a fresh copy soon.