இன்னும் படத்துல நடிக்கவே ஆரம்பிக்கல.. அதுக்குள்ள டார்ச்சர் பண்றாங்களே.. புலம்பும் பூ நடிகை

சென்னை: தொடர்ந்து முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் புக்காகி வரும் அந்த பூ நடிகைக்கு சமீபத்தில் சிலர் ஓவர் டார்ச்சர் கொடுத்துள்ளது அவரை ரொம்பவே அப்செட் ஆக்கி உள்ளதாம்.

பிரம்மாண்ட படங்கள் என்றாலே அந்த பிரபல நடிகையின் கால்ஷீட்டுக்காக தயாரிப்பாளர்களும் நடிகர்களும் காத்திருக்கின்றனர்.

மாஸ் நடிகருடன் புதிய படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ள நிலையில், அவருக்கு புதிய தலைவலி ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Top actress got tension over fans torture recently and she thinks that she might face many more like this hereafter.