ஒட்டுமொத்தமாக ஒதுக்கிய கோலிவுட் டாப் ஹீரோக்கள்.. ஒரேயடியாக சினிமாவை விட்டு விலகுகிறாரா நம்பர் நடிகை?

சென்னை: புதிதாக யாராவது அணுகி கதை சொல்ல வந்தால், உடனடியாக எண்ட் கார்டு போட்டு நோ சொல்லி வருகிறாராம் அந்த நம்பர் நடிகை.

தமிழ் சினிமாவில் டாப் நடிகையாக இருந்த காலம் எல்லாம் மலை ஏறி விட்டாலும், இன்னமும் அந்த பட்டத்தை சுமந்து கொண்டு வலம் வருகிறார்.

கோலிவுட்டின் முன்னணி ஹீரோக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒதுக்கிய நிலையில், பக்கத்து ஸ்டேட் நடிகர்களுடன் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Top actress plans to quit cinema for her Market getting down in Kollywood strong buzz circulated in inside the Industry. No more top heroes able to book her for their new big movies.