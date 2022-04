எல்லாமே ராங்கா போகுதே.. பெருமூச்சு விடும் மூன்றெழுத்து நடிகை.. எப்போ தான் அந்த பிரச்சனை தீருமோ?

சென்னை: மூன்றெழுத்து பெயர் கொண்ட தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகையின் ஆக்‌ஷன் படம் ஷூட்டிங் எல்லாம் எப்பவோ முடிந்த நிலையில், இன்னமும் ரிலீஸ் ஆகாமல் இழுத்தடித்துக் கொண்டே போகிறது.

நம்பர் நடிகை ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் படங்களில் நடித்து ஹிட் கொடுத்து வரும் நிலையில், நாமும் சோலோவாக நடித்து சாதிக்க வேண்டும் என நினைத்த மூன்றெழுத்து நடிகைக்கு அவர் அப்படி நடித்த எந்த படமும் பெரிதாக கை கொடுக்கவில்லை.

இந்நிலையில், அந்த ஆக்ஸிடன்ட் படத்தை இயக்கிய இயக்குநருடன் சேர்ந்து ஒரு பக்காவான ஆக்‌ஷன் படத்தில் நடித்து வந்தார் நடிகை.

English summary

Top actress upset over her long waiting movie not released till now due to Director and Producer issue. Actress try to solve the issues amicably soon.