மாஸ் நடிகருடன் ஜோடி சேர மல்லுக்கட்டும் இரு நடிகைகள்.. சான்ஸ் கிடைக்கப் போவது யாருக்கு?

சென்னை: டோலிவுட்டில் கொடி கட்டிப் பறக்கும் அந்த இரு நடிகைகளும் கோலிவுட்டின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் மாஸ் நடிகருடன் எப்படியாவது மீண்டும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட வேண்டும் என பெருமுயற்சி எடுத்து வருகிறார்களாம்.

பைலிங்குவல் படமாக உருவாகவுள்ள அந்த படத்தின் வாய்ப்பையே ஏற்படுத்திக் கொடுத்த விருது நடிகை அந்த படத்தில் எப்படியாவது ஜோடி சேர்ந்து விடலாம் என திட்டம் தீட்டிய நிலையில், அந்த படத்தில் அவர் ஜோடி இல்லை என்கிற பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், மாஸ் நடிகரின் அடுத்த படத்திலாவது கர்ச்சிப்பை போட்டு விட வேண்டும் என விருது நடிகை போராட அவருக்கு சரியான போட்டியாக சமத்து நடிகையும் களத்தில் குதித்திருக்கிறாராம்.

Two popular heroines compete for to get Mass hero’s next movie chance shocks Kollywood. One more heroine also in this race.