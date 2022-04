தியேட்டர்கள் காத்து வாங்குதாம்.. அந்த பக்கம் போகவே பயப்படும் ரசிகர்கள்.. அதுதான் காரணமா?

சென்னை: பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் இருந்தாலும், அந்த புதிய படத்தை நம்பி டிக்கெட் எடுக்க ரசிகர்கள் தயங்கி வருவதாக ஷாக்கிங் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

படத்திற்கான பெரிய புரமோஷனிலும் படக்குழுவே நம்பி இறங்காத நிலையில், நாங்க மட்டும் ஏன் காசு கொடுத்து தலைவலியை வாங்கணும் என ரசிகர்கள் நினைத்து விட்டார்களாம்.

இதற்கு மேலும், ஒரு முக்கிய காரணம் இருப்பதாகவும் தற்போது பரபரப்பாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

கமலின் விக்ரம் பார்க்க நாங்க வேற லெவல் வெயிட்டிங்...இதுல இவங்களும் இருக்காங்களா?

Upcoming movie ticket booking not picking well due to these reasons circulates in social media. Fans not ready to watch Kollywood movie because of some recent flops.