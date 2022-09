குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன்னு இப்படி கும்மி அடிச்சிட்டியே.. ’வி’ நடிகரின் பேச்சால் கடுப்பான வேர்ல்ட்!

சென்னை: மூத்த நடிகரை வரிசையாக பலரும் பாராட்டி வந்த நிலையில், மேடையேறிய அந்த 'வி' நடிகர் வஞ்சப் புகழ்ச்சி அணி போல வச்சு செய்து விட்டதாக ட்ரோல்கள் குவியத் தொடங்கி உள்ளன.

'வி' நடிகர் பேச ஆரம்பித்ததில் இருந்தே மூத்த நடிகரின் ரியாக்‌ஷன்கள் முற்றிலுமாக மாறியதையும் சுட்டிக் காட்டி கலாய்த்து வருகின்றனர்.

நடிகரின் அந்த குட்டி ஸ்டோரியால் வேர்ல்ட் நடிகர் ரொம்பவே கடுப்பாகி விட்டதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

சிவகார்த்திகேயன் போல பல நடிகர்கள் உருவாக இவர்தான் காரணம்..சக்ஸஸ் ஸ்டோரி சொல்லும் நடிகர் விஷ்ணு விஜய்

English summary

V letter actor reveals World actor’s unknown truth in public upset the actor so much and it leads to the heavy troll material in social media also.