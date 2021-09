கணவனுக்கு இனிமேலும் சப்போர்ட் பண்ணா நமக்குத் தான் கச்சேரி.. கழட்டிவிட திட்டம் போட அதுதான் காரணமா?

மும்பை: கசமுசா விவகாரத்தில் கணவன் கம்பி எண்ணி வரும் நிலையில், ஆரம்பத்தில் அதிகமாக முட்டுக் கொடுத்த வந்த மனைவி நடிகை தற்போது கணவனையே கழட்டி விடும் முடிவுக்கு வர முக்கியமான விஷயம் காரணமாக உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

இந்தியா முழுக்க மட்டுமின்றி சர்வதேச ரியாலிட்டி ஷோவில் கலந்து கொண்டு உலகம் முழுவதும் ஃபேமஸ் ஆனவர் அந்த பிரபல நடிகை.

கோடி கோடியாய் சம்பாதிக்க நினைத்து ஷார்ட் கட்டில் கணவன் சென்ற நிலையில், ஒட்டுமொத்த புகழையும் இழந்து நிற்கிறார்.

English summary

Popular actress suddenly drops her support towards husband and try to get split away from him for this reason only.