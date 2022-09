பல கோடி நஷ்டம்.. ஒரு ரூபா கூட அந்த ஹீரோ கொடுக்கலையாமே.. எல்லாமே ஏமாற்று வேலை தானா?

சென்னை: பைலிங்குவல் படங்கள் அதிகமாக முளைத்து வரும் நிலையில், அந்த இளம் காதல் மன்னன் நடித்த சண்டை படம் இரு மொழிகளில் பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் உருவாகி வெளியானது.

ஆனால், படம் வெளியான பிறகு முதல் பத்து நிமிடம் கூட பார்க்க முடியவில்லை என ரசிகர்கள் ட்ரோல் செய்து படத்தை டிசாஸ்டராக மாற்றினர்.

பல கோடி நஷ்டத்துக்கு இழப்பீடு கொடுத்து விட்டார் நடிகர் என பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வந்த நிலையில், உண்மையில் என்ன ஆனது குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி ஒட்டுமொத்த இண்டஸ்ட்ரியையும் ஆட்டம் காண வைத்துள்ளது.

காதல் தோல்வி.. வாய்தா பட நடிகை தீபா என்கிற பவுலின் தற்கொலை.. அதிர்ச்சியில் குடும்பம்!

English summary

Young actor not gave a single penny to distributors after his recent movie gets huge flop. He also changed his phone number and escaped from distributors makes them angry talks going on.