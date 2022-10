மாஸ் ஹீரோ படத்தை விட புரமோஷன் பலமா இருக்கணும்.. தயாரிப்பாளருக்கு ஆர்டர் போட்ட இளம் மாஸ் நடிகர்!

சென்னை: அடுத்து வெளியாக உள்ள தனது படத்தின் புரமோஷனை ஆரம்பிக்க ஆயத்தமாகி விட்டார் அந்த இளம் மாஸ் ஹீரோ.

படத்தை பக்காவாக எடுப்பதை விட பிரம்மாண்ட பார்சல் பண்ணி விற்று விடுவதிலேயே பிரபலங்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

நல்லா இருக்கோ, இல்லையோ முதல் நாளிலேயே முண்டியடித்துக் கொண்டு ரசிகர்களை தியேட்டருக்கு வரவழைக்கும் வேலையை மட்டும் கச்சிதமாக செய்து விட வேண்டும் என்கிற பெரிய நடிகர்களின் ஃபார்முலாவை தொடர்ந்து செய்து வரும் அந்த இளம் மாஸ் ஹீரோ தனது அடுத்த படத்திற்கும் மாஸ்டர் பிளான் போட்டுள்ளாராம்.

English summary

Young actor plans for a big event for his upcoming movie and he told some conditions to the movie producer also stirs debate in cinema industry.