கூட இருந்தே குழி பறிச்சிட்டாங்க.. ஆனால், தமாஸ் ஹீரோவுக்கு கெட்டதிலும் நடந்த ஒரு நல்லது?

சென்னை: எப்படியாவது டாப் நடிகராக மாறி விட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த இளம் நடிகர் எடுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் அவர் சமீபத்தில் செய்த சிறிய தவறினால் சரிந்து விட்டது என்கின்றனர்.

ஆனால், அதற்கு காரணம் அவர் கூடவே இருந்து கொம்பு சீவி விட்ட சிலர் தான் என பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

ஆனால், கெட்டதிலும் ஒரு நல்லது என்பது போல ஒரு சூப்பரான விஷயம் அந்த தமாஸ் ஹீரோவுக்கு தற்போது நடந்துள்ளது என பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மாமனிதன் கைப்பற்றிய 3 சர்வதேச விருதுகள்.. சிறந்த நடிகராக தேர்வான விஜய் சேதுபதி!

English summary

Young actor's other area market opens wide even though the movie gets flopped. Other states fans liked the actor very much for his acting and charisma and also he receives so much new offers from other states buzz stuns Kollywood.