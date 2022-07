அப்படி நடிக்கவே கூப்பிடுறாங்க.. குமுறும் இளம் நடிகை.. அவருக்கு வந்த நிலைமை வராம இருந்தா சரி!

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் துணிச்சலாக படு போல்டான காட்சிகளில் நடிக்க நடிகைகளிலே இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

ஹாலிவுட் படங்கள், வெப்சீரிஸ்களில் அசால்ட்டாக பல முன்னணி நடிகைகளே அப்படி கூச்சம் இல்லாமல் நடித்து விட்டு செல்லும் நிலையில், இங்கே அப்படியெல்லாம் நடித்தால், பெரிய பஞ்சாயத்தே ஆகி விடும்.

ஆனால், அப்படி இருந்தும் சில நடிகைகள் துணிச்சலாக அது போன்ற காட்சிகளில் நடித்தால் அவர்களை டார்கெட் செய்து மற்ற இயக்குநர்களும் அவர்களையே அது போன்ற காட்சிகளில் மட்டுமே அந்த நடிகைகளை அழைப்பது மிகவும் நெருக்கடியான விஷயமாக மாறி விடுகிறது.

English summary

Young actress upset over getting that kind of bold roles only after she acted very boldly in a recent release movie. She avoid such offers nowadays.