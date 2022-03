சொதப்பிய சினிமா என்ட்ரி.. தொலைத்த இடத்திலேயே தேட கிளம்பிய நடிகை.. காரணம் அவர் தானா?

சென்னை: அந்த ரியாலிட்டி ஷோ மூலம் ஏகப்பட்ட பிரபலங்கள் பைத்தியம் பிடிக்கும் நிலைக்கு ஆளாகி உள்ளனர் என்று அவர்களே ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்து வரும் நிலையில், ஒரு சிலரை உச்சத்துக்கு கொண்டு சென்று இருக்கிறது அந்த ரியாலிட்டி ஷோ.

திறமையானவர்கள் தங்களின் திறமைகளை மக்கள் முன்பாக கடை விரித்துக் காட்டும் ஒரு இடமாகவே அந்த ரியாலிட்டி ஷோ பார்க்கப்படுகிறது.

பக்கத்தில் தேசத்தில் இருந்து அந்த ரியாலிட்டி ஷோவுக்கு வந்த அந்த பிரபலத்துக்கு வரிசையாக பட வாய்ப்புகள் அமைந்தும் ஒன்றும் விளங்காத நிலையில், மீண்டும் அதே ரியாலிட்டி ஷோவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகியுள்ளாராம்.

மீண்டும் தலைதூக்கும் ஜெய்பீம் சர்ச்சை... சூர்யா படத்தை வெளியிட பாமக எதிர்ப்பு

English summary

Young actress upset over her cinema entry and return back to the reality show to gain her popularity back and wants to do new films soon.