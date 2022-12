சில்வர் ஸ்க்ரீன் என்ட்ரி சறுக்கிடுச்சா.. மீண்டும் முருங்கை மரம் ஏறிய டிவி நடிகை.. வாய்ப்பு?

சென்னை: அந்த ரியாலிட்டி ஷோ மூலம் பிரபலமான டிவி நடிகைகளுக்கு சினிமா வாய்ப்புகள் ஆரம்பத்தில் கொட்டுவதும் அதன் பின்னர் அவர்களிடம் சரக்கு இல்லை என்பது தெரிந்ததுமே ஃபீல்டு அவுட் ஆவதும் தொடர்கதையாக மாறி வருகிறது.

அதில், லேட்டஸ்ட்டாக அந்த குத்தாட்ட பாப்பா நடிகை இணைந்துள்ளார். இன்ஸ்டாகிராமே கதியென கிடந்த நிலையில், அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் அம்மணிக்கு ஏக போகத்துக்கும் குவிந்தன.

ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்ததும் அடுத்தடுத்து சரியான வாய்ப்புகளை தேர்ந்தெடுக்க தவறி விட்டால் என்ன நிலை நேறுமோ அதே நிலை தான் தற்போது அந்த டிவி நடிகைக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

நடிச்சா ஹீரோயின் தான்.. இனி சின்ன ரோலுக்கெல்லாம் கூப்பிடாதீங்க.. கறாரு காட்டும் ரியாலிட்டி ஷோ நடிகை!

English summary

Young actress who loses movie chances again concentrate on instagram videos. She gained fame in that big reality show and recieves more movies but, in recent times her movies continously gets flopped.