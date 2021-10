கைக்கு வந்தது வாய்க்கு எட்டாம போயிடுமோ.. கடையை சாத்திய நடிகர்.. புலம்பித் தவிக்கும் இயக்குநர்!

மும்பை: நீண்ட நாள் தவமிருந்து கிடைத்த வாய்ப்பு திடீர் என தனது கையை விட்டே விலகி விடுமோ என்கிற அச்சத்தில் இருக்கிறாம் அந்த காப்பி இயக்குநர்.

எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக வாய்ப்பு தந்த வல்லல் சிக்கலில் இருக்கும் போது படப்பிடிப்புக்கு மொத்தமாக 'நோ' சொல்லி விட்டாராம்.

மற்ற நடிகர்களின் கால்ஷீட் எல்லாம் கரைந்து போனால் திட்டமிட்டபடி படத்தை எப்படி எடுப்பது என்கிற டென்ஷனில் புலம்பி வருகிறாராம் காப்பி இயக்குநர்.

English summary

Young Director getting upset over Popular Hero not participating in Shooting over personal issue and many more celebrities call sheets also goes vein.