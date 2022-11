தமாஸ் ஹீரோவுக்கும் இயக்குநருக்கும் இடையே முற்றிய மோதல்.. ஷூட்டிங்கே நின்னுடுச்சா?

சென்னை: டைட்டிலுக்கு ஏற்ற விஷயம் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட இல்லைன்னு அந்த இயக்குநர் பேசியது தான் இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை பெரிதாகவே காரணம் என்கின்றனர்.

அடுத்த மாஸ் ஹீரோவே தான் என சுற்றிக் கொண்டிருந்த அந்த இளம் நடிகரை ஒரே படத்தில் ஏமாற்றி காலி செய்து விட்டார் அந்த காமெடி இயக்குநர்.

இந்நிலையில், அடுத்த படம் நல்லா வரவேண்டும் என்கிற ஹீரோவின் பயம் தான் தேவையில்லாமல் அடுத்த பட இயக்குநரை தொல்லை செய்தது தான் சண்டை பெரிதாக காரணம் என்கின்றனர்.

English summary

Young Hero and Director tug of war stops the shooting shocking buzz trending in Cinema Industry. Movie crew try to solve their issues very soon and plans to complete the movie.