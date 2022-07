வாய்ப்புகளை குவிக்க அந்த அளவுக்கு இறங்கிய நடிகை.. டஃப் கொடுக்க முடியாமல் திணறும் டாப் நடிகைகள்!

சென்னை: கோலிவுட் முதல் பாலிவுட் வரை அத்தனை முன்னணி ஹீரோக்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறாராம் அந்த 'ரா' நடிகை.

பந்தா காட்டாமல், பட புரமோஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பில் போடாமல் தனி ரூட்டைப் போட்டு ஒட்டுமொத்த பெரிய பட வாய்ப்புகளையும் கொத்தாக அள்ளி வருகிறாராம்.

செல்லும் இடமெல்லாம் நடிகை செய்ய்யும் சேட்டையால், மற்ற டாப் ஹீரோயின்கள் செய்வதறியாமல் திணறி வருகிறார்களாம்.

செருப்பெல்லாம் கழன்று கிடக்குதே...பாரில் சரக்கடித்தாரா ரம்யா பாண்டியன்?...தீயாய் பரவும் போட்டோ

English summary

Young hot actress makes her film makers and heroes very happy with her work and gets more chances. She never avoids any kind of promotion activities also grabs her more movies.