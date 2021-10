ஏற்றி விடும் ஏணிகளை எட்டி உதைக்கிறாரா அந்த இளம் நடிகர்? திடீரென அந்த இயக்குநர் இப்படி புலம்புறாரே?

சென்னை: இளம் மாஸ் நடிகராக கலக்கி வரும் அந்த சின்னத்திரை டு சினிமா பிரபலம் தொடர்ந்து ஏற்றி விடும் ஏணிகளை எல்லாம் எட்டி உதைப்பதாக பேச்சுக்கள் அடிபடத் தொடங்கி உள்ளன.

இளம் ஹீரோவுக்கு நல்ல ஓப்பனிங் கொடுத்த அந்த சூப்பர் ஹிட் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்க அவரிடம் இயக்குநர் வைத்த கோரிக்கையை நிராகரித்து விட்டாராம் அந்த நடிகர்.

படம் ஃபிளாப் ஆனதில் இருந்தே இருவருக்கும் இடையே பிரச்சனை ஆரம்பமானது என்றும் பேசிக் கொள்கின்றனர்.

Young Mass actor says no to his blockbuster movie second part due to some clash with the director buzz circulates in Kodambakkam.